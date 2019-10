Huijaako Gigantti? Ale-telkkarin hintaa nostettiin juuri ennen tarjouskampanjaa

Paitsi että ei kannata. Redditissä r/Suomi-palstalla ollaan nimittäin kiinnitetty huomiota Gigantin outoon hintailmoitteluun. Edellä mainittu LG:n televisio on Gigantin oman ilmoituksen mukaan normaalihinnaltaan 999 euroa ja kanta-asiakkiaille sitä tarjotaan huokeaan 555 euron hintaan. Redditissä huomattiin kuitenkin, että kilpailevissa kaupoissa television voi saada jopa kanta-asiakashintaa edullisemmin, esimerkiksi Verkkokauppa.comilla hinta on 549 euroa Tässä haisee siis palaneen käry. Voisiko olla niin, että Gigantti on aiemmin nostanut hinta ja myy nyt kanta-asiakkaille televisiota alennushintaan? Kun katsotaan Hintaopas.fi-palvelun hintahistoriatietoja , havaitaan Gigantin myyneen televisiota vielä 14. lokakuuta 590 euron hintaan. Syystä tai toisesta television hinta nousi kuitenkin 21. lokakuuta 409 euroa 999 euroon – ja nyt televisiota myydään kanta-asiakkaille 555 eurolla.Redditissä kiinnitettiin huomiota myös Electroluxin astianpesukoneen epäjohdonmukaiseen hintailmoitteluun . Tarjoussivun mukaan pesukoneen normaalihinta on 799 euroa ja nyt koneen saisi 399 eurolla. Tuotesivulla pesukoneen normaalihinta on kuitenkin 449 euroa. Hintaopas.fin hintahistorian mukaan pesukonetta on kuitenkin myyty pitkään 799 eurolla, vaikka sen nyt saakin ilman klubijäsenyyttä 449 eurolla.