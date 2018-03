Uusimmat uutiset

Kuten osattiin odottaakin, niin tänäkin syksynä Call of Duty -faneja hellitään uudella pelijulkaisulla. Tänä syksynä julkaisuvuorossa on Call of Duty: Black Ops 4. Activisionin julkaisemassa kiusoittelutwiitissä paljastetaan pelin julkaisun koittavan 12. lokakuuta.



Edellisestä Black Ops -julkaisusta tulee kuluneeksi jo kolme vuotta – viimeksi sellainen tuli markkinoille siis vuonna 2015. Viime vuonna Call of Duty -sarjaa jatkettiin toiseen maailmansotaan sijoittuvalla Call of Duty: WWII:lla. Muiden Black Ops -pelien tapaan tänä syksynä ilmestyvän pelin on kehittänyt Treyarch.



Black Ops IIII -pelistä ei tiedetä tällä haavaa paljoa muuta, mutta lisää uutisia on joka tapauksessa tulossa toukokuun 17. päivänä. E3-messuille asti ei siis tarvitse odottaa.