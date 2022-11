Vinkki: Samsungin mikroaaltouunista äänet pois päältä

Hyvin ohuesti teknologiaan liittyvä vinkki, mutta sen verran elämää helpottava, että pakkohan asia on jakaa myös lukijoille. Yksi eniten ärsyttävistä asioista arjessa ovat tarpeettomat piippauksen ja muut äänet, joita ei tarvisi olla olemassakaan. Törmäsimme hiljattain videoon, jossa kerrottiin miten Yhdysvaltain markkinoilla olevista tietyistä mikroaaltouuneista saa kytkettyä pois päältä äänet - eli ne raivostuttavat piippaukset, joita mikro tekee, kun painelet nappeja.

Vinkki ei toiminut Suomessa, sillä Euroopassa myytävät mikrot eivät ole identtisiä Yhdysvaltain markkinoilla myytyihin malleihin. Mutta pienellä selvittelyllä löytyi kikkavitonen, jolla saa Samsungin mikroaaltouuneista äänet pois päältä.

Tapoja on käytännössä kolme, riippuen mallista:



1. vaihtoehto

Joissain Samsungin mikroissa äänet kytketään pois päältä painamalla yhtä aikaa STOP ja START -painikkeita, kunnes näyttöön tulee teksti OFF. Äänet saa takaisin päälle toistamalla tempun toiseen kertaan.

2. vaihtoehto

Omassa mikrossamme sama onnistuu painamalla alaspäin osoittavaa nuolta ja STOP -painiketta yhtä aikaa.

Asiaa havainnollistetaan alla olevalla videolla:

3. vaihtoehto

Joissain malleissa äänet kytketään pois päältä painamalla STOP ja MICROWAVE -painikkeita yhtä aikaa. Teksti "OFF" tulee näytölle tässäkin tapauksessa, jos äänet on saatu kytkettyä pois päältä. Ne palautetaan tässäkin tapauksessa toistamalla sama temppu uudestaan, jolloin ruutuun tulee teksti "ON".

4. vaihtoehto

Viimeinen vaihtoehto on kokeilla Child Lock ja STOP -painikkeiden painamista pohjaan yhtä aikaa, kunnes näytölle tulee teksti "OFF". Ja tässäkin tapauksessa äänet saa takaisin päälle toistamalla tempun uudestaan.