Brittiviranomaiset eivät näe Huaweissa uhkaa kansalliselle turvallisuudelle

Yhdysvallat on yrittänyt ajaa kumppanimaissaan läpi ajatusta Huawei-boikotista. Kiinalaisen matkapuhelinverkkoteknologiaa kehittävän yhtiön on pelätty tarjoavan Kiinan hallinnolle mahdollisuuden salakuunnella länsimaita.

Koska operaattorit ympäri maailman ovat investoimassa 5G-verkkoon, on boikottilistalle ehdotettu erityisesti Huawein 5G-tukiasemia. Huawein sijaan Yhdysvallat on suosittanut länsimaisia operaattoreita ostamaan tukiasemat Ericssonilta tai Nokialta. Norjassa Huawei nähtiin aiheuttavan uhan kansalliselle turvallisuudelle , mutta Britanniassa yhtiötä ei nähdä yhtä vakavana uhkana.Vaikka Kiinan nykyinen lainsäädäntö velvoittaa yhtiöitä tekemään yhteistyötä keskushallinnon kanssa, ei Isossa-Britanniassa pelätä Huaweita. Maan kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen näkemyksen mukaan tietoturvaan liittyviä epäilyjä voidaan lieventää siinä määrin, että Huawein tukiasemien käyttö on mahdollista.Britanniassa EE-operattori on jo kertonut, ettei se aio käyttää Huawein 5G-tukiasemia. Vodafone on vuorostaan laittanut Huawein tukiasemahankinnat paussille.