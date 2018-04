Vuotiko sinun Facebook-tiedot Cambridge Analyticalle? Ilmoitus on tulossa

Suurin osa luvattomasti Cambridge Analytican haltuun päätyneistä tiedoista on Facebookin yhdysvaltaisia käyttäjiä, mutta tämä ei pois sulje mahdollisuutta, että suomalaisten käyttäjien tietoja olisi ollut mukana tietoaineistossa.Tällä hetkellä ei ole saatavilla palvelua, jonka avulla voisi tarkistaa onko omat tiedot päätyneet Cambridge Analytican haltuun. Huhtikuun 9. päivästä lähtien Facebook alkaa kuitenkin varoittamaan niitä palvelun käyttäjiä, joiden tietojen uskotaan päätyneet vääriin käsiin. Ensi viikolla Facebook aikoo myös ilmoittaa jokaiselle käyttäjälle millä sovelluksilla on pääsy heidän tietoihin.Tapaus on pelästyttänyt Facebookin sijoittajia, minkä johdosta yhtiön osakekurssin on ollut laskussa. Facebook on lisäksi reagoinut asiaan rajoittamalla tiedonsaantia sen tarjoamien rajapintojen kautta, tästä johtuen esimerkiksi Tinder oli hetken aikaa alhaalla Cambridge Analytica kiistää Facebookin esittämät tiedot. Sen mukaan yhtiö on hankkinut dataalisensoimalla vain 30 miljoonasta käyttäjästä.