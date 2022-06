Sennheiserin tulevissa Momentum 4 Wireless -kuulokkeissa on jopa 60 tunnin akunkesto

Sennheiser Momentum 3 kuulokkeet

Sennheiserin mukaan kuulokkeet julkaistaan kokonaan pian ja saataville ne tulevat elokuussa.Sennheiser kertoo, että kuulokkeet saavat täysin uuden muotoilun ja tämä selviää myös tiedotteessa julkaistusta kuvasta. Uuden muotoilun luvataan tarjoavan poikkeuksellisen käyttömukavuuden.Momentum 3 -kuulokkeiden kohdalla käytetään metallista pääpantaa, jota pitkin korvakuppeja liikutellaan ylös ja alas, mutta nyt uusien kuulokkeiden kohdalla on luvassa ilmeisesti Sonyn WH-1000XM5 -kuulokkeiden tapaan portaaton liukusäädin kuulokkeiden koon säätämiseen. Korvakupit on päällystetty keinonahalla.Sennheiser kertoo, että Momentum 4 -kuulokkeet tarjoavat luokkansa parhaan äänenlaadun sekä kehittyneen mukautuvan melunvaimennuksen.Merkittävin paljastus on kuitenkin akunkesto, jonka luvataan yltävän peräti 60 tuntiin. Momentum 3 -kuulokkeiden kohdalla akunkesto on vain 17 tuntia.