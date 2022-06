Vielä isompi pommi EU:lta kuin USB-C -liitinpakko: pakollinen, yhteinen pikalatauksen standardi

Käytännössä ehdotettu direktiivi pakottaa kaikki laitevalmistajat, joiden laitteet tukevat vähintään 15 watin latausta, sisällyttämään tuen-pikalatausstandardille.Useat kännykkävalmistajat tukevatkin USb PD:tä jo nyt, mutta mm.on tiputtanut tuen pois aivan uusimmista laitteistaan ja latureistaan, joka on herättänyt närää monissa potentiaalisissa ostajissa.Uusi direktiivi sallisi siis kännykkävalmistajille myös niiden omat, vielä hurjemmat pikalataustekniikat. Hurjien latausnopeuksien kisa onkin ollut viime aikoina villiä, kun OnePlus,ja monet muut valmistajat ovat esitelleet jopa yli 100 watin latausnopeuksia, joilla kännykkä ladataan tyhjästä täyteen reilussa vartissa.Direktiiviehdotus sallisi siis vaikkapa Xiaomin omat 125 watin latausviritykset, kunhan myös USB PD -lataustuki on mukana sekä laturissa että kännykässä. USB PD lataus voi siis olla myös valmistajan omaa ratkaisua hitaampi, mutta todennäköistä on, että ainakin 30 watin USb PD -lataus tullaan direktiivin myötä paketoimaan mukaan käytännössä kaikkiin kännyköihin, kuten asiasta uutisoinut asiaa pohdiskelee.Tuomalla pikalataukseen yhden yhtenäisen minimitason, jolla laitteiden täytyy toimia keskenään, EU tuo huomattavaa helpotusta kuluttajien arkeen. Jokainen kuluttaja, joka on pidempään käyttänyt vaikkapa 50 watin latausta tukevaa kännykkää, tietää tuskan, joka seuraa "hidaslatausta" käytettäessä.Vaatimus koskee kännyköiden lisäksi myös mm. läppäreitä. Eli käytännössä tulevaisuudessa millä tahansa läppärin laturilla voidaan ladata mitä tahansa kännykkää. Ja jos kännykässä on ylipäätään pikalatauksen tuki, läppärin laturi lataa sitä USB PD -pikalatauksella.