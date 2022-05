Yhdysvaltain senaatilta hurja ehdotus: Facebookin ja Googlen arvokkaimmat osat pilkotaan

jaeivät oikeasti ole sosiaalisen median palvelu ja hakukone. Ehei. Niiden oikea ydinliiketoiminta on mainosmyynti. Se on niiden koko liiketoiminnan ydin, kaiken keskiössä oleva moottori. Sosiaalinen media ja hakukone ovat vain työkalut, joilla varsinaista ydinliiketoimintaa - mainosmyyntiä - pusketaan tehokkaammaksi.

Kun Google toimii samaan aikaan sekä mainostilan ostajana että myyjänä - ja samalla omistaa myös mainosten jakeluun tarkoitetun mainosten välityspalvelun, tilanne antaa yhtiölle epäreilun kilpailuedun muihin alan toimijoihin nähden.



-senaattori Mike Lee

Molemmat teknologiajätit ovat olleet viranomaisten silmätikkuina sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa jo vuosien ajan. Yhteensä yhtiöt kontrolloivat jo valtavaa osaa koko maailman mainonnan liikevaihdosta ja osuus on kasvanut vuosi vuoden jälkeen.Nyton etenemässä lainsäädäntö, jolla on tukea sekä senaatin demokraateilta että republikaaneilta. Ja lakiesityksen tarkoitus on osua jättejä paikkaan, jossa se sattuisi kaikkein eniten: mainosmyyntiin.Molemmat yhtiöt ovat rakentaneet itselleen kieroutuneen roolin mainosmarkkinalla, jossa ne tarjoavat sekä mainostilan ostoon että mainostilan myyntiin tarkoitettuja palveluita sekä mainostajille että sisällöntuottajille. Lisäksi molemmat yhtiöt ovat samalla myös maailman suurimmat mainosteknologian toimijat.Uusi lakiesitys kieltäisi yli 20 miljardin dollarin liikevaihdolla toimivia yrityksiä toimimasta useammassa kuin yhdessä roolissa mainosbisneksessä. Esimerkiksi Googlen pitäisi siis myydä mainosteknologiansa,, ohjelmallisen ostamisen alustansa ja suurille mainostajille tarkoitetut ratkaisunsa - ja yhtiö saisi pitää niistä itsellään vain yhden.Samoin Facebook ei voisi enää tarjota mainonnan ostoon työkaluja suoraan mainostajille - tai sitten sen pitäisi myydä jokin muu osa mainosketjustaan.Lakiesitys on nimeltäänja se on tuotu jo senaatin käsiteltäväksi. Asiasta uutisoi mm. Wall Street Journal