Sonylta superkevyet LinkBuds S -kuulokkeet - painoa vain reilut 4 grammaa

Sony julkaisi maailman keveimmät vastamelutoiminnon ja hi-res -äänenlaadun yhdistävät nappikuulokkeet. Sony LinkBuds S kuulokkeet painavat vain neljä grammaa.

Yhtiö on ottanut käyttöön aiemmin tänä vuonna julkaistujen, erikoisesti muotoiltujen LinkBuds -kuulokkeiden nimen myös uutuudessa, vaikka LinkBuds S -kuulokkeiden muotoilu onkin varsin perinteinen. Nimeämisfilosofian takana on ajatus siitä, että LinkBuds -kuulokkeet ovat niin kevyt, että niitä tuskin huomaa.Vain neljä grammaa per kuuloke painavat täyslangattomat nappikuulokkeet tarjoavat painostaan huolimatta varsin reippaan akkukeston: yhtiö lupaa kuulokkeille kuuden tunnin akkukeston vastamelutoiminnonollessa päällä ja 9 tunnin akkukeston ilman ANC:ta. Latauskotelo antaa lisävirtaa 14 tunnin ajaksi.Kuulokkeet tarjoavat myös pikalatauksen, jonka ansiosta viiden minuutin latauksella saadaan tunti lisää kuunteluaikaa.LinkBuds S tukee-standardia, joka mahdollistaa aiempaa pienemmän viiveenäänilähteen ja kuulokkeiden välillä. Kuulokkeista löytyy myös IPX4 -suojauseli ne kestävät mainiosti myös lenkillä hikoilun.Kuulokkeiden ohjelmisto tunnistaa automaattisesti käyttäjän puheen ja asetuksista voidaan säätää kuulokkeiden toiminta niin, että kantajansa puhuessa toistettava musiikki menee automaattisesti tauolle.LinkBuds S -kuulokkeet ovat tarjolla kolmessa eri värissä: mustana, valkoisena ja tumman kermanvärisenä. Kuulokkeiden suositushinta on 200 euroa ja ne tulevat myyntiin toukokuun lopussa.