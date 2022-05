30 vuoden jälkeen EA:n jalkapallo ei ole enää FIFA - taustalla riita rahasta

Vuonna 1993 julkaistiin peliyhtiö Electronic Artsin toimesta ensimmäinen FIFA -nimeä kantanut jalkapallopeli Sega Mega Drive -pelikonsolille. Sen jälkeen uusi versio on napsahtanut kaupan hyllylle takuuvarmasti vuosi toisensa jälkeen. Mutta nyt se loppuu.

Taustalla on riita kahden varsin kyseenalaisen maineen itselleen kehittäneen jätin välillä. Kansainvälinen jalkapalloliittoon ollut erilaisten hähmäisten korruptiovyyhtien keskipisteessä jo vuosien ajan. EA on puolestaan saanut pelaajien vihoja niskaansa rahastuksella, ns.ja pelisarjojensa hyvinkin kosmeettisilla uudistuksilla.Nyt kahden jätin välille on revennut miljardin dollarinriita. EA olisi halunnut, että sen FIFAn kanssa oleva sopimus olisi laajennettu kattamaan myös erilaiset uudet digitaaliset tuotteet, etenkin:t. FIFA ei tähän suostunut, vaan olisi halunnut pitää muiden digituotteiden hallinnan omissa käsissään - tai pistää EA:n maksamaan laajemmista oikeuksista miljardin verran lisää.Riita päättyi tilanteeseen, jossa jättien tiet erkanevat happamissa merkeissä. Syksyllä julkaistaan ensimmäinen EA:n jalkapallopeli, joka ei enää kanna ikonista FIFA -nimeä. Tulevan pelin nimeksi on näillä näkymin tulossaEA kertoo, että pelin sisältö ei sinänsä muutu: sillä on olemassaolevat oikeudet suurimpiin jalkapalloliigoihin, joten joukkueista löytyvät niin Englannin Valioliigan kuin vaikkapa Saksan Bundesliigankin joukkueet, pelaajat ja stadionit.FIFA puolestaan uhoaa omassa tiedotteessaan, että FIFA -pelisarja tulee jatkumaan ilman EA:ta ja kehuu sitä, miten FIFAn nimellä myydyt pelit tulevat olemaan nyt ja aina parhaita jalkapallopelejä. Vielä on epäselvää siitä, mikä peliyhtiö suostuu maksamaan FIFAlle sen haluamat lisensointimaksut - ja haastamaan EA:n tosissaan jalkapallopelien saralla.