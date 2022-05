Yksi suosituimmista suomalaisten sähköpostipalveluista lopetetaan, aloittanut jo 1990-luvulla: Näin siirryt vaikkapa Gmailiin

Telian oma asiakkailleen tarjoama sähköpostipalvelu Inet.fi lopetetaan.

Luo itsellesi Gmail-tunnus osoitteessa Gmail.com

Kirjaudu luonnin jälkeen sisään Gmailiin

Napauta oikeasta yläkulmasta löytyvää "hammasratas"-ikonia

Esiin aukeavasta valikosta, valitse kohta Näytä kaikki asetukset

Laajasta valikosta, napauta Tilit ja tuonti -välilehteä

-välilehteä Valitse kohta Tuo sähköposti ja yhteystiedot

Kirjaudu esiin aukeavalla lomakkeella sisään Inet.fi -sähköpostiisi

Napauta Aloita tuonti -painiketta

Palvelu on perustettu alunperin jo muinaisenmuuttuessa aikoinaan1990-luvun lopulla. Soneralta se siirtyi sittemmin Telian omistukseen, Soneran sulauduttua osaksi Teliaa.Inet.fi on ollut kaikille Telian laajakaista-asiakkaille tarjottu sähköpostipalvelu, mutta nyt se on yhtiön mukaan tiensä päässä. Telian tiedotteen mukaan Inet.fi on jäänyt teknisesti ajastaan jälkeen - ja sen lisäksi sen käyttö on myös hyvin vähäistä.Telia aikoo ajaa Inet.fi -palvelun ajan vaiheittain. Aivan ensimmäisenä lopetetaan uusien Inet.fi -osoitteiden tarjoaminen laajakaista-asiakkaille. Tuon jälkeen asiakkaita aletaan tiedottamaan palvelun sulkeutumisesta ja opastetaan siirtymässä muihin palveluihin.Teliakin ohjeistaa asiakkaitaan hankkimaan jo hyvissä ajoin uuden sähköpostiosoitteen. Suositeltujen joukossa on mm. ilmainenGmailiin vanhat Inet.fi -sähköpostit saa siirrettyä helposti:Sähköpostisi kopioituvat nyt Gmail-tilillesi. Siirrossa saattaa kestää jopa useita tunteja, sähköpostien määrästä riippuen. Seuraavaksi kannattaa kertoa kaikille yhteystiedoille uusi sähköpostiosoitteesi, jotta sähköpostit tulevat jatkossa suoraan Gmailiin.Tuon jälkeen kyseisiin osoitteisiin lähetetyt sähköpostit eivät mene enää lainkaan perille.