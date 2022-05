Fortnitea voi nyt pelata käytännössä millä tahansa laitteella ilmaiseksi

Epic Gamesin-peli on nyt pelattavissa ilmaiseksi Microsoftin Xbox Cloud Gaming -pilvipelipalvelun kautta.

Pelaaminen onnistuu nyt käytännössä kaikilla laitteilla, sillä pelaamiseen tarvitaan vain iOS-, iPadOS-, Android- tai Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu laite nettiyhteyden kanssa sekä Microsoft-tili.Pelaamista varten ei tarvitse asentaa mitään tai hankkia jäsenyyttä. Pelaaminen onnistuu suoraan selaimella osoitteessa xbox.com/fi-FI/play Fortnite tukee kosketuspainikkeiden lisäksi myös peliohjaimia.Microsoft kertoo, että se aikoo jatkossa tuoda myös muitakin pelejä ilmaiseksi saataville pilvipelipalveluun. The Verge puolestaan kertoo , että Fortnite on tulossa myös NVIDIAn GeForce Now -pilvipelipalveluun.