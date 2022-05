Telia on poistanut lähes kaksi miljoonaa tarpeettomaksi jäänyttä puhelinpylvästä - osa jää edelleen käyttöön

Telia on purkanut tarpeettomaksi käyneitä puhelinpylväitä reilun kymmenen vuoden ajan. Puhelinpylväiden kierrätys siirtyi loppusuoralle, kun Telia lopetti lankapuhelinpalvelut vuoden 2019 lopussa.

"Telian käyttöön jää noin 70 000 pylvästä, jotka palvelevat esimerkiksi kallioisessa maastossa sijaitsevia tukiasemia. Pylväitä uusitaan lahotarkastuksen perusteella parin tuhannen vuosivauhdilla, ja kaapeleita päivitetään kuituyhteyksiksi", kertoo projektipäällikkö Markku Harjula Telialta.

"Laituri- ja mökkirakentajien haaveisiin ovat topparoikkamme tottuneet jo pitkään vastaamaan 'valitettavasti ei'", Harjula naurahtaa.

Telian mukaan puhelinpylväitä on poistettu jo 1,7 miljoonaa kappaletta. Ensimmäiset miljoona pylvästä poistettiin vuosina 2008-14. Seuraavan seitsemän vuoden aikana on karsittu noin 700 000 pylvästä. Kaapelia on puolestaan poistettu yli 80 000 kilometriä.Pylväitä puretaan, kun vanhaa teknologiaa korvataan uudella.Pylväslinjojen purkaminen on vauhdittunut viime vuosina kun myös energiayhtiöt siirtävät ilmajohtoja maahan toimintavarmuuden lisäämiseksi. Telian kaapeleita on vuokralla noin 140 000 tällaisessa yhteiskäytössä olevassa pylväässä, ja yhtiöllä on jäljellä noin 135 000 omaa puhelinpylvästä.Ihan kokonaan pylväät eivät katoa maisemasta, sillä noin 70 000 pylvästä jää käyttöön.Puhelinpylväiden käyttöikä on noin 40 vuotta. Poistuvien pylväiden kierrätys on keskeinen osa urakkaa, sillä pitkän käyttöiän takaavan suojakäsittelyn vuoksi pylväiden uusiokäyttö on tiukasti rajattua ja käytännössä pylväät käsitellään ongelmajätteenä.