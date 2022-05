Nämä elokuvat ja sarja saapuvat Disney+ -palveluun toukokuussa

Disney+:n toukokuun uutuudet on paljastettu. Tulevien uutuussarjojen joukkoon kuuluvat esimerkiksi Obi-Wan Kenobi, Life & Beth, How I Met Your Father, Oussekine ja Three Familes. Lisäksi toukokuussa on luvassa uutta katseltavaa Star Wars -faneille.





Lisäksi 27. toukokuuta palveluun tulee Obi-Wan Kenobi. Tarina alkaa 10 vuotta Star Wars: Revenge of the Sith -elokuvan dramaattisten tapahtumien jälkeen, jossa Obi-Wan Kenobi koki suurimman tappionsa – hänen paras ystävänsä ja jedi-oppilaansa Anakin Skywalker kääntyi pimeälle puolelle muuttuen pahaksi sithlordi Darth Vaderiksi, kertoo Disney+ tulevasta sarjasta.



11. toukokuuta katsottavaksi tuleva Oussekine kertoo Malik Oussekinen (Sayyid El Alami) traagisesta kuolemasta ja sen dramaattisista seurauksista hänen perheelleen. Samana päivänä katseltavaksi tulee myös kolmas kausi Gordon Ramsayn makuseikkailuista.







18. toukokuuta palveluun saapuu Life & Beth, joka kertoo Bethistä – naisesta, jonka elämä näyttää päällisin puolin upealta. Hän on vaikuttava etenkin niille, joiden kanssa hän varttui, sillä hän tulee erittäin hyvin toimeen viininjakelijana, on pitkäaikaisessa suhteessa menestyvän miehen kanssa ja asuu Manhattanilla. Odottamaton ja äkillinen tapaus pakottaa kuitenkin Bethin kohtaamaan menneisyytensä, jolloin hänen elämänsä mullistuu pysyvästi. Bethille alkaa selvitä, miten hänestä tuli se, joka hän tällä hetkellä on, ja kuka hän haluaa tulevaisuudessa olla.



Disney+ -suoratoistopalvelun



Toukokuun uudet sarjat ja elokuvat

4. toukokuuta

Disney Gallery: Star Wars: The Book of Boba Fett

TÄHTIEN SOTA Uudet Yodan aikakirjat - Pako Jeditemppelistä

TÄHTIEN SOTA Uudet Yodan aikakirjat - Holokronijahti

TÄHTIEN SOTA Uudet Yodan aikakirjat - Hyökkäys Coruscantiin

Afrikan metsästäjät, Kaudet 2-3

Dinosaurs, Kaudet 1-4

Mini-Muppetit, Kausi 2

Pose, Kaudet 1-3

Suuret rakenteet: rakennustekniikan ihmeitä, Kausi 1

Three Families, Jaksot 1-2







6. toukokuuta

Mike and the Mad Dog

Muhammad and Larry

Noah

Kohtalokas syrjähyppy

What's Your Number?



11. toukokuuta

Marvel Studios Assembled: Moon Knight

Gordon Ramsayn makuseikkailut, Kausi 3

How I Met Your Father, Kausi 1

Avengers: Kostajat kokoon, Kausi 4

Once Upon a Time in Wonderland, Kausi 1

Oussekine, Kausi 1

The Quest, Kausi 1

Villi Australia, Kausi 1



13. toukokuuta

Sneakerella

D. Wade: Life Unexpected

Heat - ajojahti

In Time

Monte Carlo

Spin

Tommy

Kaikki Tutankhamonista



18. toukokuuta

Delicacies Destiny, Kausi 1

Dollhouse, Kaudet 1-2

Life & Beth, Kausi 1

Guardians of the Galaxy, Kaudet 2-3

Saari ilman lakeja, Kaudet 1-3

Rakettilentäjä, Kausi 1



20. toukokuuta

Tikun ja Takun pelastuspartio

Päämies

The Darkest Hour

Knight & Day

Long Gone Summer

Qualified

The Valet

Gavin & Stacey: A Special Christmas 2008

Gavin & Stacey: A Special Christmas 2019

Viikinkien villit tavat



25. toukokuuta

Alive & Kicking, Kausi 1

Apocalypse: Hitlerin isku länteen, Kausi 1

Bluey, Kausi 2

The Chi, Kausi 4

Ant-Man (Shorts): Kausi 1

Avengers: Secret Wars, (Shorts): Kausi 1

Savannien valtiaat, Kaudet 1-2

Wu-Tang: An American Saga, Kausi 1







27. toukokuuta

Morsianten sota

Daredevil

Koomikkojen kuningas

We Feed People

Pohjois-Korea: Kybersota

Inside North Korea: The Cyber State

Obi-Wan Kenobi, Jaksot 1-2



