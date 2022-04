Lakiesitys: Kuski saa katsella Netflixiä ajaessaan itseohjautuvalla autolla, muttei soittaa puheluita - vakuutusyhtiö vastuussa kolareista

Maailmassa aletaan ottamaan jo tosissaan ensimmäisiä askeleita täysin itsestään ajavien autojen tulevaisuuteen. Joissain maissa asiaan ollaan jo varautumassa lainsäädännön kautta, jotta siirtymästä tulee aikanaan mahdollisimman sujuva.

Yksi ensimmäisistä täysin autonomisten autojen lainsäädännöistä on esitelty Britanniassa, jossa ehdotus uudeksi tieliikennelainsäädännöksi ottaa vahvasti kantaa tulevaisuuteen.Tällä hetkellä maan lainsäädäntö on ehdottoman tiukka ja kieltää itsestäänajavat autot täysin, joten muutos ajattelutavassa on merkittävä.Merkittävimmät lainsäädännön muutokset koskevat kuljettajan vastuita ja velvollisuuksia. Täysin itsestään päätöksiä tekevien autojen osalta lainsäädännössä vastuu onnettomuuksista siirretään kokonaan pois kuljettajalta ja vieritetään auton vakuutusyhtiölle. Eli autolla on vakuutus, joka korvaa mahdolliset onnettomuustilanteet, mutta jos kuljettajalla ei ole ollut mitään tekemistä auton tekemien päätösten osalta, kuljettajaa ei myöskään pidetä vastuussa onnettomuudesta.Toinen merkittävä seikka, johon ehdotettu lainsäädäntö ottaa kantaa, ovat ns. välivaiheen autonomisesti liikkuvat autot, joissa kuljettajalla on tietynasteinen osavastuu autonsa toiminnasta. Näissä tapauksissa lainsäädäntö ehdottaa sitä, että kuljettaja saa mm. katsoa Netflixiä auton omasta viihdejärjestelmästä liikkumisen aikana. Mutta järjestelmä pitää rakentaa siten, että jos auto tarvitseekin kuljettajan huomiota, kytkeytyvät viihdejärjestelmät välittömästi pois päältä ja kuljettajaa kehotetaan tarttumaan rattiin.Koska kännykät toimivat itsenäisesti, eikä niitä voi pakko-ohjata auton toimesta, on kuljettajan osalta kännykän käyttö ajon aikana yksiselitteisesti kiellettyä - kuten tälläkin hetkellä.:n mukaan myös autoilujärjestötukee siirtymää autonomisiin autoihin. Suurin syy autonomian puolesta on se raaka fakta, että valtaosa onnettomuuksista johtuu ratin ja penkin välissä olevasta ihmisestä. Ihmiskuljettajat tekevät päätöksiä - koneiden näkökulmasta - erittäin hitaasti ja usein täysin epäloogisesti. Ihmisen poistaminen päätöksenteon penkiltä poistaa useat vaaratilanteet, kuten ohitustilanteissa peiliin katsomisen unohtamisen, risteyksessä kääntyessä muun liikenteen seuraamisen, liian pienet turvavälit, jne.