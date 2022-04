Chrome Web Storessa on nyt kaksi uutta merkkiä parhaiden selainlaajennusten löytämiseksi

Google on tuonut pari uutta merkkiä Chrome Web Storeen parhaiden Chrome-selaimen laajennusten löytämiseksi.

Kiinnostavat -merkin saavat kaikki sellaiset laajennukset, jotka seuraavat Googlen antamia parhaita käytäntöjä. Tällaisen merkin omaavat käyttävät viimeisimpiä API-rajapintoja ja kunnioittavat käyttäjän yksityisyyttä. Lisäksi niiden yleiskatsaus on hyödyllinen Web Storessa.



Toinen merkki puolestaan esiintyy laajennuksen kehittäjän edessä. Tämä merkki kertoo, että julkaisijan henkilöllisyys on vahvistettu. Lisäksi merkki kertoo, että julkaisijalla on hyvä maine eikä julkaisijalla ole aiempia rikkomuksia.



Googlen mukaan julkaisijat eivät voi maksaa Googlelle kummankaan merkin saamiseksi.