Brittiläinen BritBox -suoratoistopalvelu lanseerataan huhtikuussa - palvelun sisältö C Moren tilaajien saatavilla

C More ja brittiläinen suoratoistopalvelu BritBox International ovat solmineet sisältösopimuksen. Yhteistyö tuo BBC:n ja ITV:n suosituimmat brittisarjat C Moreen 28. huhtikuuta alkaen. Palvelu tulee saataville myös erillisenä vaihtoehtona.

"Suomalaiset rakastavat brittiläistä laatudraamaa. BritBoxin sisällöt, mukaan lukien Britboxin uudet alkuperäissarjat, ovat todella korkealaatuista sisältöä C Moreen. BBC:n ja ITV:n suosituimmat brittisarjat laajentavat kansainvälisten ohjelmien tarjontaa tuoden C Moreen yhä enemmän ja monipuolisempaa katsottavaa kotimaisten hittien rinnalle", iloitsee C Moren liiketoimintajohtaja Saara Pekkonen Telialta.

Palvelussa on tarjolla tuhansia tunteja brittiläisiä ohjelmia, mukaan lukien kriitikoiden ylistämät BritBox Originals -sisällöt, eksklusiiviset uudet sarjat ja laaja valikoima TV-klassikoita. Uutta katsottavaa on luvassa tuhansia tunteja suomeksi tekstitettynä.Torstaista 28. huhtikuuta lähtien tilaajat voivat katsella suurinta brittiläisten ohjelmien valikoimaa ja tuhansia tunteja katselua on tarjolla heti julkaisusta lähtien.Myös joukko juuri tilattuja BritBox Originals -ohjelmia saapuu suoratoistopalveluun vuoden kuluessa, mukaan lukien true crime -draamat Stonehouse (pääosissa Matthew Macfadyen ja Keeley Hawes) ja The Thief, His Wife, and the Canoe (pääroolissa Eddie Marsan), hilpeä murhamysteeri Sister Boniface Mysteries (pääosissa Lorna Watson ja Jerry Iwu) sekä aikakausidraama The Confessions of Frannie Langton (pääosissa Karla-Simone Spence ja Jodhi May), kerrotaan BritBoxin tiedotteessa.BritBox Nordic julkaisee myös joka kuukausi eksklusiivisia uusia ohjelmia odotetusta Idris Elba's Fight Schoolista kriitikoiden ylistämään Anneen, jonka pääosassa on palkittu Maxine Peake.Palvelun hinta on Suomessa 7,99 euroa kuukaudessa tai 59,99 euroa vuodessa. Palvelua voi kokeilla viikon ajan maksutta.BritBox on saatavilla suoratoistona torstaista 28. huhtikuuta alkaen internetin kautta osoitteessa BritBox.com , Android- ja Apple-puhelimilla/tableteilla, Fire TV:ssä, Apple TV:ssä, Android TV:ssä, Samsung Smart TV:ssä ja LG Smart TV:ssä.Suomessa BritBox on myös C Moren, C More Hockeyn ja C More Total+:n -tilaajien saatavilla.