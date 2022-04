Suositussa ZIP-ohjelmassa vakava haavoittuvuus: Antaa ylläpito-oikeudet Windowsiin

Yksi maailman suosituimmista ZIP-tiedostojen käsittelyyn tarkoitetuista ohjelmista on avoimen lähdekoodin 7-ZIP. Ohjelman Windows-versiosta on löydetty haavoittuvuus, joka mahdollistaa tietokoneen käyttäjätasojen ohittamisen.

7-ZIP itsessään on useammallakin eri käyttöjäjestelmällä toimiva, äärimmäisen luotettu pakkausohjelmisto. Mutta ohjelman Windows-versiosta on paljastunut ikävä haavoittuvuus. Haavoittuvuus liittyy siihen, miten 7-ZIP käyttää Windowsin sisäistä käyttöohjeiden ohjelmaaohjelman sisäisten käyttöohjeiden näyttämiseen.Tietyllä tavalla räätälöidyn .7z -tiedoston raahaminen ohjelman käyttöohjeiden ikkunaan avaa Windowsin suojana olevat käyttäjätasot ja sallii muiden ohjelmien suorittamisen järjestelmän ylläpitäjänä.Alla video, jossa temppu tehdään:Tällä hetkellä ohjelman uusinkaan versio ei vielä paikkaa löytynyttä haavoittuvuutta, mutta ongelmaan on olemassa helppo ratkaisu. 7-ZIPin ohjelmahakemistosta löytyvän ohjetiedoston:n poistaminen kokonaan ehkäisee aukon hyödyntämistä. Samalla toki katoavat ohjelman sisäiset käyttöohjeet, mutta ohjeita 7-ZIPin käyttöön löytyy toki netistä runsaasti muutenkin.Luonnollisesti myös Windows itsessään osaa nykyisin avata .zip -tiedostoja, joten tarve 7-ZIPille itselleen on varsin vähäinen perustason kuluttajakäytössä.Tietoturva-aukon tarkempi kuvaus löytyy täältä