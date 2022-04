Näin paljon maksavat Sonyn vuoden 2022 QD-OLED-, OLED- ja LCD -televisiot Suomessa

Sony QD-OLED-televisio 2022 hinta

Sony A95K 65" 4K - 4 200 euroa

Sony A95K 55" 4K - 3 200 euroa

Sony OLED-televisio 2022 hinta

Sony A90K 48" 4K - ?

Sony A90K 42" 4K - ?

Sony A80K 77" 4K - 5 000 euroa

Sony A80K 65" 4K - 3 200 euroa

Sony A80K 55" 4K - 2 200 euroa

Sony A75K 65" 4K - ?

Sony A75K 55" 4K - ?

Sony LCD-televisio 2022 hinta

Sony X90K 85" 4K - 4 000 euroa

Sony X90K 75" 4K - 2 700 euroa

Sony X90K 65" 4K - 2 000 euroa

Sony X90K 55" 4K - 1 600 euroa

Sony X85K 85" 4K - 3 000 euroa

Sony X85K 75" 4K - 2 200 euroa

Sony X85K 65" 4K - 1 600 euroa

Sony X85K 55" 4K - 1 400 euroa

Sony X85K 50" 4K - 1 200 euroa

Sony X85K 43" 4K - ?

Sony X80K 75" 4K - 2 000 euroa

Sony X80K 65" 4K - 1 400 euroa

Sony X80K 55" 4K - 1 200 euroa

Sony X80K 50" 4K - 1 100 euroa

Sony X80K 43" 4K - 1 000 euroa

Sony Mini LED-televisio 2022 hinta

Sony Z9K 85" 8K Mini LED - ?

Sony Z9K 75" 8K Mini LED - ?

Sony X95K 85" 4K Mini LED - 6 700 euroa

Sony X95K 75" 4K Mini LED - 4 700 euroa

Sony X95K 65" 4K Mini LED - 3 700 euroa

Joukon huipulle kuuluu uutta QD-OLED-tekniikkaa hyödyntävä A95K, joka on saatavilla kahdessa koossa. QD-OLED (Quantum Dot OLED) tarjoaa tavalliseen OLED-tekniikkaan verratessa kirkkaampaa kuvaa, laajemman värintoiston sekä paremmat katselukulmat. Myös Samsungilla on QD-OLED -tekniikkaan perustuva S95B-malli , joka tulee saataville Suomessa myöhemmin tänä vuonna.Sonylla on myös normaalia OLEDiin perustuvia malleja, mutta näistä kaikkien hintoja ei vielä julkaistu, vaan ne tulevat saataville myöhemmin tänä vuonna. A80K (tai A81K) hinnat julkaistiin, mutta pienempien A90K -televisioiden hintoja ei vielä julkaistu. Sonylla on myös edullisempi A75K -televisio , mutta näiden hinta julkaistaan myöhemmin.Sonyn Mini LED LCD -televisiot koostuvat Z9K 8K- ja X95K 4K -malleista. Jälkimmäisen hinnat julkaistiin.Lisäksi Sonylta löytyy myös X90K-, X85K- ja X80K- LCD-televisiot. X90K-malleissa on 120 hertsin virkistystaajuus ja Cognitive Processor XR-prosessori. X85K-malleissa 120 hertsin virkistystaajuus ja X1-prosessori. X80K-malleissa on 60 hertsin virkistystaajuus ja X1-prosessori.