Ulkoministeriön ja puolustusministeriön verkkopalvelut palvelunestohyökkäyksen kohteena

Ulkoministeriön sekä puolustusministeriön nettisivut ovat ongelmissa verkkopalveluihin kohdistuneiden palvelunestohyökkäysten takia.

Tilanne on normalisoitunut ulkoministeriön sivujen osalta kello 13 alkaen. -- MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) April 8, 2022

Puolustusministeriön verkkosivut https://t.co/wLDkdFx90l ovat tällä hetkellä palvelunestohyökkäyksen kohteena.



Selvitämme asiaa parhaillaan. Julkaisemme mahdolliset lisätiedot alle. -- Puolustusministeriö (@DefenceFinland) April 8, 2022

Hyökkäys on kohdistunut um.fi-, finlanabroad.fi- ja defmin.fi-sivustoille. Ulko­ministeriön nettisivut on saatu palautettua toimintaan, mutta finlanabroad.fi- ja defmin.fi-sivustot eivät ole vielä toiminnassa.Kyseessä on palvelunestohyökkäys, jossa keinotekoista liikennettä ohjataan verkkosivustolle yhtä aikaa paljon, jolloin sivu ei toimi. Hyökkäys tehtiin juuri Ukrainan presidenttieduskuntapuheen alla, kertoo esimerkiksi HS.fi Ulkoministeriön sivut saatiin takaisin toimintaan klo 13.00 alkaen.Puolustusministeriön verkkosivut eivät vielä ole käytettävissä.