Remedyn Max Payne- ja Max Payne 2 -videopeleistä kehitteillä remake-versiot uusille konsoleille

Max Paynen luoja suomalainen Remedy Entertainment -videopeliyhtiö tiedottaa kehittävänsä suosituista Max Payne- ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne -videopeleistä remake-versiot PC-, PlayStation 5- ja Xbox Series X|S -alustoille.

"Max Paynella on aina ollut erityinen paikka kaikkien remedyläisten sydämessä, ja tiedämme, että miljoonat fanit ympäri maailman tuntevat samoin", sanoo Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala.



"Olemme erittäin innostuneita, että saamme työskennellä kumppanimme Rockstar Gamesin kanssa jälleen ja tarjota pelaajille uusia tapoja nauttia alkuperäisten Max Payne pelien tarinasta, toiminnasta ja tunnelmasta."

"Olimme innoissamme, kun pitkäaikaiset ystävämme Remedyltä ehdottivat meille remake-versioiden tekemistä alkuperäisistä Max Payne -peleistä", kertoo Rockstar Gamesin perustaja Sam Houser.



"Olemme Remedyn tiimien vuosien varrella tekemän työn suuria faneja, emmekä malta odottaa, että pääsemme pelaamaan näitä uusia versioita."

Projekti on parhaillaan konseptin kehittämisvaiheessa. Se toteutetaan yhdessä Rockstar Gamesin kanssa.Remedy kehittää pelit yhtenä tuotteena PC-, PlayStation 5- ja Xbox Series X|S -alustoille käyttäen omaa Northlight-pelimoottoriaan.Rockstar Games rahoittaa pelin kehityksen, ja kehitysbudjetti vastaa kooltaan Remedyn tavanomaista AAA-pelin tuotantoa. Sopimuksen mukaan Remedyllä on mahdollisuus saada pelin rojaltituottoja sen jälkeen, kun Rockstar Games on kattanut pelin kehitys- ja markkinointikulut sekä muut julkaisuun ja jakeluun liittyvät kustannukset.