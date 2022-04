OP:n nimissä taas liikkeellä tietojenkalastelua - Varmista aina, että asioit aidolla sivustolla

Käyttäjille on lähetetty tekstiviestiä OP:n nimissä, jonka mukaan käyttäjän tili on lukittu epäilyttävän toiminnan vuoksi. Lisäksi viestissä on linkki sivustolle, jonka kautta tilin saa aktivoitua uudelleen.Luonnollisesti tämä sivusto (tilintuki-op.com) on huijaussivusto. Sivustolle ei tule syöttää pyydettyjä käyttäjätunnusta tai salasanaa, sillä nämä päätyvät huijareiden käsiin. Googlen sivuston selaussuojatilan näyttävä työkalu merkkaa sivuston haitalliseksi OP Ryhmä huomauttaa, että pankki ei koskaan pyydä luovuttamaan tunnuksia tekstiviestillä, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Verkkosivuston aitous tulee aina myös varmistaa. OP Ryhmän kohdalla aito sivusto on op.fi.