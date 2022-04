A500 Mini -minikonsoli saapuu myyntiin Suomessa

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition 92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

Dragon's Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

The Chaos Engine

The Lost Patrol

The Sentinel

Titus the Fox

Worms: The Director's Cut

Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension

Suomessa A500 Mini -minikonsoli on ollut jonkin aikaa ennakkotilattavissa, mutta varsinainen myynti käynnistyy nyt. Osalla jälleenmyyjistä laite on tullut saataville tänään ja osa aloittaa myynnin 8.4.2022.Koch Median jakeleman laitteen pakkaukseen kuuluu konsolin lisäksi kahdella painikkeella toimiva hiiri sekä kahdeksan painiketta sisältävä peliohjain. Setin hinta on 129,99 euroa Konsolissa on sisäänrakennettuna 25 peliä, mutta lisää voi tuoda laitteelle WHDLoad-tuen myötä.Mukana tulevat pelit:Myyntiintulosta kerrottiin Retro Gamesin Facebook-sivuilla