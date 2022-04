Xbox-minijääkaappi saapui myyntiin Suomessa

Alkujaan meemistä oikeaksi tuotteeksi muodostunut Microsoftin Xbox-minijääkaappi saapuu pohjoismaisten kuluttajien ulottuville yksinoikeudella Elkjøp-elektroniikkaketjun kautta. Suomessa tämä tarkoittaa, että kaappi tulee saataville Gigantin kautta.

"Ja ei, tämä ei ole aprillipila. Sen sijaan tämä on hillitön, ainutlaatuinen ja aidosti kätevä tuote. On mahtava juttu päästä tarjoamaan tällaista Gigantin asiakkaille ja yhä kasvavalle peliyhteisöllemme. Ennakkokyselyjä on tullut juuri sen verran, että pääsemme tekemään muutamat superfanit nopeasti iloisiksi ja yllättämään kaikki muut hauskalla tavalla. Aikailla ei kuitenkaan kannata, sillä huhtikuun alussa myyntiin ilmestyvät tuotteet tulevat varmasti liikkumaan nopeasti", kuvailee Gigantin gaming-vastaava Jukka Erkinheimo.

Myynti alkaa tänään 1.4. eli aprillipäivänä, mutta kyseessä on oikea tuote. Kyseinen tuote tuli myyntiin jo viime syksynä muutamilla markkinoilla Xbox Series X-minijääkaappi muistuttaa oikeaa Xbox Series X -konsolia. Sen sisälle mahtuu 12 tölkkiä juomaa ja kaapissa on myös kaksi ovihyllyä. Jääkaapissa on USB-portti ja DC-virtalähde laitteen toimintaa varten.Xbox Series X-minijääkaappi maksaa Gigantissa 129 euroa . Nettikaupan lisäksi se tulee saataville muutamiin myymälöihin ensi viikosta eteenpäin.