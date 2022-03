Antivirusohjelma Kaspersky Yhdysvaltojen mustalle listalle

NEW: The FCC has expanded our national security blacklist to include China Mobile, China Telecom, and Russia-aligned Kaspersky Lab. pic.twitter.com/jgqEe3IFqw -- Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) March 25, 2022

Myös tietoturva on nyt entistä tarkemmin tarkkailussa, kun Venäjä on pyrkinyt rikkomaan Ukrainan puolustusta sekä aseellisesti että kybersodan kautta.Tämä käy ilmi myös Yhdysvaltain telehallinnon FCC:n uudistuneesta mustasta listasta, johon on lisätty venäläinen antivirus-ohjelmistaan tuttu tietoturvayhtiö Kaspersky.Vaikkei FCC suoraan kerro, että se on toiminut Venäjän sotatoimien takia, niin melko selvää on, että taustalla on Venäjän entistä vihamielisempi suhtautuminen länteen.Panna tarkoittaa, ettei amerikkalaisyhtiöt voi tehdä enää yhteistyötä Kasperskyn kanssa valtion rahoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei valtion käyttämissä laitteissa voida enää käyttää Kasperskyn tuotteita.Kaspersky on vastannut , että kyseessä on vain poliittinen päätös, joka ei nojaa mihinkään faktoihin. Yhtiön mukaan se ei ole koskaan auttanut Venäjää tai mitään muuta maata vakoilussa.Kasperskyn lisäksi FCC:n mustalle listalle on lisätty Kiinan valtion hallinnoimat China Mobile ja China Telecom. Listalle luotiin Trumpin aikana, jolloin siihen lisättiin mm. kiinalaisyhtiöt ZTE ja Huawei.