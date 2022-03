Tässä Disney+ -palveluun huhtikuussa saapuvat sarjat ja elokuvat

Disney+:n huhtikuun uutuudet on paljastettu. Palvelu tarjoaa huhtikuussa viihdettä koko perheelle mukaan lukien Disneyn ja Pixarin uusin kokopitkä elokuva Punainen, Ice Age: Jyrsis-tarinoita, Ice Age: Buck Wildin seikkailut ja Luonnoskirja. Lisäksi palveluun lisätään elokuvia ja draamasarjoja, kuten The Dropout, The Ignorant Angels sekä reality-draamasarja The Kardashians.





Disneyn Original-sarjoista katseltavaksi tulevat myös Elizabeth Holmesista (Amanda Seyfried) ja Theranos-yrityksestä kertova minisarja The Dropout, Julesin (Kat Dennings) ja hänen tyttökavereidensa elämää seuraava Dollfacen 2. kausi.



Disney+ -suoratoistopalvelun



Huhtikuun uudet sarjat ja elokuvat

1. huhtikuuta

Kissing Jessica Stein

Mr. & Mrs. Smith

Miksi minä hypin

Tim Richmond: To the Limit

Maailman huonoin sää



6. huhtikuuta

Cloak & Dagger, kaudet 1-2

Hitlerin viimeinen taistelu, kausi 3

Yliluonnollinen invaasio, kausi 1

Single Drunk Female, kausi 1

Star vs. pahuuden voimat, kaudet 3-4

Kaiken Keskellä, kaudet 1-3

Terapia Alternativa, kausi 1







8. huhtikuuta

Billy The Kidin legenda

Operaatio: Luvaton

Väärä valinta

Hidden Figures - varjoon jääneet

Sex Appeal



13. huhtikuuta

Black-ish, kausi 8

Good Trouble, kaudet 1-3

Ice Age: Jyrsis-tarinoita

The Ignorant Angels, kausi 1

PIK-KU - Pikkuruinen kuljetuspalvelu, kausi 1

Spidey and His Amazing Friends, kausi 1, Jaksot 13-17 + 19



14. huhtikuuta

The Kardashians, uusi jakso torstaisin



15. huhtikuuta

1917: vallankumousten vuosi

Yhdysvallat ja maailmansota 1917–1918

Confetti

The Guardian: Meripelastaja

Tie paratiisiin







20. huhtikuuta

Club Mickey Mouse, kausi 4

Coop ja Cami kysyvät maailmalta, kausi 1

The Dropout, kausi 1

Gavin & Stacey, kaudet 1-3

Järjestelmänmurtajat , kausi 1

Leijonien valtakunta, kausi 1

Zeke ja Luther, kausi 3

Gavin & Stacey: A Special Christmas

Gavin and Stacey: Christmas 2008



21. huhtikuuta

Captive Audience, kausi 1



22. huhtikuuta

Disneynature: Näin luotiin Jääkarhut

Paluu unelmien maatilalle

Billy Bathgate

CBGB

Tiikerien laskeminen

Explorer: The Last Tepui

Vihreäsilmäinen leopardi

Nixon

Jääkarhut



27. huhtikuuta

Dollface, kausi 2

Fancy Nancy Clancy, kausi 3

Intian kadonneet maailmat, kausi 1

Narco Wars, kausi 2

Luonnoskirja, kausi 1

Soy Luna, kausi 3







29. huhtikuuta

Crush

Kovaa peliä

Räjäytä tajuntasi!

Pillit pussiin ja puskiin

Amerikan apajat

Kohteena Pluto Disney+ nostaa esille esimerkiksi uuden Original-sarjan The Kardashians. Sarja kertoo Kardashianin perheestä ja paljastaa muun muassa tarinoita miljardiyrityksen johtamisen paineista. Sarja tulee katsottavaksi 14. huhtikuuta alkaen ja uusi jakso saapuu palveluun joka viikko.Disneyn Original-sarjoista katseltavaksi tulevat myös Elizabeth Holmesista (Amanda Seyfried) ja Theranos-yrityksestä kertova minisarja The Dropout, Julesin (Kat Dennings) ja hänen tyttökavereidensa elämää seuraava Dollfacen 2. kausi.Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa 1. huhtikuuta6. huhtikuuta8. huhtikuuta13. huhtikuuta14. huhtikuuta15. huhtikuuta20. huhtikuuta21. huhtikuuta22. huhtikuuta27. huhtikuuta29. huhtikuuta