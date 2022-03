Sony voi esitellä haastajan Xbox Game Pass -tilaukselle ensi viikolla

Bloombergin mukaan Sony saattaa ensi viikolla julkaista Spartacus-nimellä kulkevan tilauspalvelun, joka on vastine Xbox Game Pass -tilaukselle. saattaa ensi viikolla julkaista Spartacus-nimellä kulkevan tilauspalvelun, joka on vastine Xbox Game Pass -tilaukselle.

Sonylla on tällä hetkellä kaksi maksullista palvelua eli PlayStation Plus ja PlayStation Now. PS Plus mahdollistaa verkkomoninpelien pelaajamisen ja sillä saa myös alennuksia ja ilmaispelejä. PS Now -tilauksella pääsee pelaamaan PS4-, PS3- ja PS2-pelejä PS4:lla, PS5:lla tai Windows-tietokoneella.



Uuden tilausvaihtoehdon kerrotaan yhdistelevän PS Plus- ja PS Now-palvelut samaan kokonaisuuteen.



Tietojen mukaan uudistus koostuu kolmesta eri hintaisesta tasosta, joista kallein tarjoaisi suoratoistettavan pelikirjaston sekä kokoelman PS4- ja PS5-pelejä.



Xbox Game Pass tarjoaa 10 euron kuukausihinnalla Xbox Game Studiosin pelit heti niiden julkaisupäivänä ja hieman kalliimpi Ultimate-versio tarjoaa lisäksi pilvipelaamisen.