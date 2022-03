GIF-kuvien keksijä kuoli koronaan

Stephen Wilhite, keksijä ikonisen GIF-kuvaformaatin takana, on kuollut. Wilhite kuoli viime viikolla koronaan 74-vuotiaana.

Wilhite työskenteli yhdelle ensimmäisistä nettioperaattoreista, amerikkalaisellelle 1980-luvulla. CompuServe toimi ennen internetin laajempaa tulemista "netin esiasteena" pidettyjen BBS-järjestelmienkautta.Wilhite kehitti CompuServelle-formaatin 1980-luvun lopussa, jotta etäpalveluihin saataisiin käyttöön myös teräviä, korkean resoluution kuvia.Nykypäivänä GIF on edelleen vahvasti elossa ja se on vielä tänäkin päivänä yleisin liikkuvien, lyhyttä animaatiota tai videota sisältävien kuvien formaatti. Muissa käytöissä se on ajan kanssa menettänyt asemansa, kun useat tehokkaammin isoja ja värikkäitä kuvia pakkaavat kuvaformaatit ovat yleistyneet teknologian kehittyessä.GIF formaattina on ollut myös vuosikymmeniä kestäneen kädenväännön kohteena:. Wilhitella oli asiaan selkeä vastaus . Hänen mielestään "gif" kuuluu lausua, kuten englanniksi lausuttaisiin sana "jiff" eli "G" lausutaan pehmeänä, hieman tsetamaisena eikä kovana "geenä".Wilhiten perheen muistokirjoitus löytyy täältä