YouTube julkaisi ilmaseksi sarjoja ja elokuvia: Hell's Kitchen, Andromeda, Kitchen Nightmares,...

Googlen videopalvelu YouTube on vuosikausia yrittänyt keksiä markkinarakoa perinteisen televisiosisällön julkaisulle verkkopalvelunsa välityksellä. Näistä merkittävin on tietysti YouTube TV, joka tarjoaa Yhdysvalloissa perinteistä kaapelitelevision sisältöä verkossa.

Valitettavasti YouTuben palvelu ei ole kovin edullinen sekään ja hiljattain palvelusta on poistunut mm. Disneyn sisältöä , joka entisestään vähentää sen viehätys- ja viihdytysarvoa.Nyt YouTube on päättänyt haalia Yhdysvalloissa perinteisiä televisio-ohjelmia katsovaa kansaa YouTuben ääreen tarjoamalla vanhempaa sisältöä ilmaiseksi. YouTuben blogijulkaisun mukaan YouTubessa voi nyt katsoa ilmaiseksi liki 4000 jaksoa TV:stä tuttuja televisiosarjoja . Näihin lukeutuu mm. Hell's Kitchen, Andromeda, Heartland, Kitchen Nightmares, jne.Lisäksi ilmaiseksi näkyy myös yli 1500 elokuvaa useilta eri studioilta, joskin valikoima on myös vuosien takaa. Elokuvista YouTube mainostaa mm. Gone in Sixty Secondsia, Runaway Bridea ja Legally Blondea.Kuten olettaa sopii, niin YouTube ei tee tätä puhtaasti hyväntekeväisyytenä. YouTube näyttää sarjojen ja elokuvien ohessa tietysti mainoksia, joilla se toivoo maksavansa lisenssimaksut ja saavansa kenties hieman voita leivän päälle. Voi toki myös olla, että perinteisen tv-katsojan saaminen YouTuben ääreen on sinällään jo yhtiölle arvokasta.Tässä linkit valikoimiin, joskin huomioitavaa, että ne eivät tarjoa sisältöä Suomessa. Esimerkiksi VPN-palvelun avulla sisältöihin pääsee kuitenkin käsiksi.