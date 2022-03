Päivän diili: nyt saa erinomaista robotti-imuria hyvään hintaan - Roomba i7 nyt 299 euroa

Robotti-imurit ovat viime vuosien aikana kasvattaneet suosiotaan muun muassa edullisempien hintojen ansiosta. Näistä laitteista löytyy myöskin tasaisin väliajoin hyviä tarjouksia. Yksi hyvistä vaihtoehdoista tällä hetkellä on Roomba i7 -malli.

Päivän diili

Roomba i7 -robotti-imuria on myyty viime aikoina noin 379 euron hinnalla, mutta nyt hinta on tullut mukavasti alaspäin. Tämä roboimuri maksaa nyt 299 euroa Kyseinen robo on yksi parhaista robotti-imureista muun muassa erinomaisen siivoustuloksen ansiosta. Lisäksi se selviää hyvin esteistä.Lisätietoa Roomba i7 -imurista saa tästä arvostelusta . Kaikki arvostelumme ja artikkelimme robotti-imureista löydät täältä Tarjous löytyy DNA:lta.