Webbikamera, joka maksaa 700 euroa?! Kyllä, nyt sellainenkin on

Microsoft on esitellyt uuden webbikameran, jonka hintalappu saa hikipsaroita otsalle. Mutta onneksi tätä ei tarvitse itse hankkia, vaan tuote on suunnattu yrityskäyttöön.

Kyseinen "Smart Camera"-nimeä kantava kapistus on lisävaruste Microsoftin-konferenssinäytölle. Kyseessä on todellakin vain webbikamera, mutta ilmeisen fiksu sellainen.Microsoft on paketoinut kameraan itseensä tekoälyä, joka tunnistaa kokoushuoneessa olevat ihmiset ja osaa muokata kameran aukkoa, valaistusta ja kohdennusta lennosta tilanteen mukaan.Yhtiö väittää kameran pystyvän pitämään kohdennuksen kaikissa samassa kokoushuoneessa olevissa ihmisissä, olivatpa osallistujat sitten lähellä kameraa tai pitkän pöydän päässä, huoneen toisella puolella. Tarkennusalueen pitäisi ulottua 0,4 metristä aina 8 metriin saakka.Speksitkin ovat ihan mukiinmenevät: kameran tarkkuus on 12 megapikseliä ja kuvaa saadaan 136 asteen säteeltä mukaan. Laskentatehoa kamerassa(!!) on yhtiön mukaan yhden teraflopsin verran.Kamera ei mitä ilmeisimmin toimi minkään muun kuin Surface Hub 2:n kanssa, joten ennen kameran tilaamista kannattaa pistää verkkokaupan ostoskoriin Surface Hub 2S. Surface hub 2S:n 85-tuumainen versio maksaa Suomessa noin 23 000 euroa. Ilman arvonlisäveroa.