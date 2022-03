Bosen Smart Soundbar 900 -kaiutin ohjaa ääntä eri suuntiin huoneessa

Bose kehuu kaiuttimen tuottavan Bose PhaseGuide -teknologian avulla uusia ulottuvuuksia äänentoistoon. Teknologia ohjaa ääntä eri suuntiin huoneessa, minkä ansiosta kuulostaa siitä, että ääni tulee muualta kuin kaiuttimesta.Esimerkkinä Bose kuvailee, että televisiota katseleva voi tuntea kuinka helikopteri leijuu yläpuolella samalla kun näyttelijät juoksevat ohitse, eivät näytön poikki.Vastaavanlaista äänikokemusta tuottaa esimerkiksi Sonyn HT-A7000 soundbar-kaiutin Soundbar 900 on vain 5,82 cm korkea, hieman yli 10 cm syvä ja 104 cm pitkä. Se on ovaalin muotoinen, sitä ympäröi metallisäleikkö, tiukat saumat, puhtaat linjat ja kiillotettu, iskunkestävä karkaistu lasi. Bosen mukaan kaiutin sopii 50 tuuman tai sitä suurempien televisioiden alle.Soundbar 900 on varustettu HDMI eARC:illa. eARC (Enhanced Audio Return Channel eli parannettu äänen paluukanava) mahdollistaa alkuperäisen korkean resoluution äänisignaalin lähettämisen TV:stä soundbariin HDMI-kaapelin kautta parhaalla äänenlaadulla.Lisäksi Soundbar 900 on varustettu Wifi- ja Bluetooth-yhteyksillä, joiden avulla voi käyttää Spotify Connectia, AirPlay 2:sta tai yhdistää kaiuttimeen älypuhelimen.Mikäli äänijärjestelmää haluaa monipuolistaa, Soundbar 900 toimii saumattomasti ja langattomasti yhdessä Bosen bassomoduulien ja takakaiuttimien sekä Bosen älykaiuttimien kanssa.