Netflix kiinnostunut Disneyn mainosrahoitteisesta palvelusta: "Älä koskaan sano ei koskaan"

Netflixin strategia on ollut vuosien ajan melkoisen selkeä: panosta yhä enemmän ohjelmistoon ja nosta hintoja, kun painetta sille löytyy kasvaneista kustannuksista. Tämä onkin ollut toimivaa, sillä yhtiö on kasvanut kasvamistaan ilman suurempia ongelmia ainakin viime vuosikymmenen loppuuun saakka.

Hiljattain kuitenkin valtaisasti kasvaneet markkinat ovat tuoneet mukanaan ison määrän todella vakavastiotettavia kilpailijoita. Mukaan ovat lähteneet niin teknologiajätit, kuten Apple, kuin perinteisemmän median jättiläiset, kuten Disney.Näistä jälkimmäinen vaikuttaa olevan se vaikeampi vastus tällä hetkellä ja Netflixillä seurataankin silmät tarkkana mitä Mikki Hiiri tekee.San Franciscossa juuri järjestetyssä konferenssissa Netflixin talouspomo Spencer Neumannilta kysyttiin jälleen yhtiön aikeista mainosrahoittesen palvelun julkaisemiseen. Vaikka tätä kysymystä onkin kysytty varmasti kymmeniä kertoja herra Neumannilta ja muilta Netflix-pomoilta, niin tällä kertaa sillä viitattiin selkeästi Disneyn vastaaviin aikeisiin.Neumann kertoi, ettei Netflixin tilanne tämän suhteen ole muuttunut eikä suunnitelmissa ole vielä mainosrahoitteista vaihtoehtoa, mutta kaikki on mahdollista tulevaisuudessa. "Älä koskaan sano ei koskaan", sanoi talousjohtaja, ja kertoi, että olisi todella mielenkiintoista kuulla kuinka moni paikallaolijoista piti Disneyn ratkaisusta.Hän selvensi vielä, ettei Netflixillä oli periaatteellisesti mitään mainoksia vastaan ja ne saattavat hyvinkin saapua Netflixiin jossain kaukaisessa skenaariossa, mutta tässä vaiheessa niistä ei ole suunnitelmia.Netflixin kasvu on jatkunut kilpailijoista huolimatta vahvana ja pandemian alussa yhtiö teki ennätyksiä uusien asiakkaiden määrässä. Sittemmin kasvu on tasaantunut lähemmäs pandemiaa edeltävää tasoa. Parin viime neljänneksen aikana uusia asiakkaita on tullut noin 8 miljoonan tahtia ja yhtiöllä on tätä nykyä yli 220 miljoonaan maksavaa asiakasta.