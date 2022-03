Disney+ -palveluun tulossa mainoksilla varustettu tilausvaihtoehto vuoden lopulla

Viihdeyhtiö Disney ilmoittaa lisäävänsä Disney+ -palveluun mainoksilla varustetun tilausvaihtoehdon mainoksista vapaan vaihtoehdon rinnalle.

Mainoksilla tuettu tilaus tulee saataville Yhdysvalloissa vuoden 2022 loppupuolella ja kansainvälisesti tilaus tulee saataville vuoden 2023 aikana.Uusi tilausvaihtoehto tulee olemaan hinnaltaan edullisempi. Hintaa ei kuitenkaan vielä paljastettu.Suomessa nykyisen Disney+ -tilauksen hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa Yhtiön mukaan mainoksilla tuettu tilaus auttaa saavuttamaan Disneyn pitkän aikavälin tavoitteen, joka on 230 - 260 miljoonaa tilaajaa vuonna 2024.Suomessa vastaavanlainen mainoksilla varustettu tilaus löytyy Ruutu+ - ja C More TV -palveluista.