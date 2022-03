Venäjä kiristää sensuuriruuvia, BBC:n uutissivusto netin pahamaineisella "pimeällä puolella" tulee apuun

Venäjän aloittamas hyökkäyssodan johdosta maa on päätynyt sensuroimaan aiempaakin kovemmalla kädellä myös ulkomaista mediaa. Tavoitteena on pitää Venäjän omat kansalaiset pois muusta, kuin Venäjän valtion virallisesta kannasta.

Kaikki viimeisetkin Krelmistä riippumattomat venäläiset mediat on nyt vaiennettu, kun maan viimeinen itsenäistä journalismia toteuttanut TV-kanavasulki ovensa sensuurin kiristyessä.Nyt maa on alkanut estämään pääsyn myös länsimaisiin uutislähteisiin, etenkin venäjäksi tuotettuun sisältöön. Estolistalle ovat joutuneet mm. saksalainen, amerikkalainensekä:n venäjänkielinen palvelu. Myös pääsyä mm. Facebookiin rajoitetaan.BBC on ollut vuosikymmenten ajan yksi harvoista länsimaisista äänistä useissa maapallon pimeimmissä nurkissa. Britannian valtion omistama media avasikin jo vuonna 2019 sensuuria kiertääkseen oman-sivustonsa.Tor-verkko tunnetaan myös "pimeänä verkkona" ja sen iltapäivälehdissä esiintyvä maine on lähinnä lapsipornon ja huumekaupan sävyttämä. Mutta salattu ja hajautettu Tor-verkko itse asiassa kehitettiin alunperin juurikin sensuroinnin estämiseksi. Tor-verkon rakenne on hajautettu, siinä missä "tavallinen Internet" on keskitetty. Käytännössä sisällöstä luodaan hurja määrä kopioita hajautetun verkon sisälle, jolloin yhden palvelimen katoaminen tai estäminen ei vaikuta sisältöön pääsyyn.Nyt BBC toivookin, että Tor-linkki BBC:n venäjänkieliseen palveluun leviäisi mahdollisimman tehokkaasti venäläisten vielä käytössä olevien sosiaalisen median kytkösten kautta.