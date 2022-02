Ukraina pyysi, Elon Musk vastasi: StarLink -nettiyhteys tuli Ukrainaan heti

Ukrainan valtion verkkoyhteydet ovat olleet hyvin katkonaisia Venäjän aloittaman sodan ja Ukrainan infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen vuoksi.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. -- Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Ukrainan valtion virkamies pyysikinperustajalta,, apua asiaan. Yksi Muskin yrityksistä on, joka tarjoaa satelliitteihin pohjautuvia verkkoyhteyksiä.Tähän saakka Starlink on ollut saatavilla vain kourallisessa maita, kun yhtiö on laajentanut satelliittiensa peittoa. Mutta Musk vastasi nopeasti pyyntöön ja kertoi Starlinkin kytkevän yhteydet Ukrainaan välittömästi päälle.Musk lupasi myös toimittaa mahdollisimman nopeasti Starlinkin käyttöön tarvittavia terminaaleja Ukrainan käyttöön.Muskin yhtiö on jo aiemmin toimittanut StarLink -terminaaleja katastrofialueille, joissa verkkoinfrastruktuuri on tuhoutunut: mm. Tongalle tulivuorenpurkauksen jälkeen