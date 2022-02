Näitä elokuvia ja sarjoja pääsee katsomaan Disney+ -palvelussa maaliskuussa

Maaliskuun myötä Disney+ -palveluun on jälleen luvassa kattavasti katseltavaa.

Maaliskuun uudet

West Side Story

9-1-1: Lone Star, kaudet 2-3

Castelcorvon ritarit, kausi 1

Impact with Gal Gadot, kausi 1

Mini-Muppetit, kausi 1

Outrun by Running Man, kausi 1

Snowfall, kausi 4

Fresh

Hysterical

Kiinan kuolettavan haudan salaisuudet

Patti Cake$

The Big Short

Spider-Man and His Amazing Friends, kausi 1

This Is Us, kaudet 1-5

Arktis: Katoava jää

Birdman

Help

Kurkista kulissien taakse: Punainen

Punainen

Robots

Suomalaissukeltajat natsimysteerin jäljillä

The First Wave

Tosi valheita

Nightmare Alley

Gabby Duran ja vaikeat vahdittavat, kausi 2

Syntynyt Afrikassa, kausi 1

Bob Ballardin matkassa

Challengerin tuho

Konnafaija vapaalla

More Than Robots

Power Rangers

Villi tusina

The Eyes of Tammy Faye

DMC: Taikuuden tuolla puolen, kausi 1

Hitlerin viimeinen taistelu, kausi 2

Mayans M.C, kausi 3

No Fue Mi Culpa, kausi 1

Parallèles, kausi 1

Sydney & Max, kausi 3

Gone Girl

Ice Age: Buck Wildin seikkailut

Mikki Hiiren ihmeellinen kevät

OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u

Venäjän mystiset kansiot

Fight Club

Afrikan vaarallisimmat, kausi 4

Avalorin Elena, kausi 2

Breeders, kaudet 1-2

Komentoketju, kausi 1

Moon Knight, kausi 1

Tonnikalan saalistajat, kausi 9

Maaliskuun aikana Disney+ -palvelussa ensiesityksensä saavat muun muassa Pixar-uutuus Punainen sekä BAFTA-ja Oscar-ehdokas West Side Story. Maaliskuun uutuuksiin lukeutuu myös Jessica Chastainin ja Andrew Garfieldin tähdittämä The Eyes of Tammy Faye, joka kertoo evankelista Tammy Faye Bakkerin tarinan.Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa