Päivän diili: Odotettu huippupeli Elden Ring tarjouksessa ennen julkaisua!

FromSoftwaren vuosia odotettu fantasiapeli Elden Ring on saapumassa kauppoihin loppuviikosta, mutta peliä myydään tietysti jo nyt ennakkoon. Pääosin pelin hinta on 60 euron tienoilla, mutta Gigantilla on jo ennakkoon mojova tarjous pelistä.

