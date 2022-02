TCL tuo Sweeva 6500- ja Sweeva 6000-roboimurit myyntiin Suomessa

TCL Electronics esitteli syksyllä 2021 uusia älykotituotteitaan, mukaan lukien Sweeva-robottipölynimurin. Mallistoon kuuluvat Sweeva 6000- ja Sweeva 6500 -mallit tuodaan nyt Pohjoismaiden markkinoille.

Sweeva 6500 sisältää myös latausaseman

TCL Sweeva 6000 ja TCL Sweeva 6500 ovat saatavilla myymälöissä valittujen jälleenmyyjien kautta helmikuusta alkaen, ja niiden suositushinnat ovat alkaen 499 € ja 599 €.Laitteet ovat samanlaisia. Kumpikin sisältää LDS-järjestelmän, jossa on lasernavigointi. TCL lupaa järjestelmän tuottavan tarkan kartan siivotuista alueista ja vielä siivoamattomista alueista. Kummankin luvataan selviävän 20 mm korkeista kynnyksistä.Molemmissa malleissa on 2700 Pascalin imuteho ja sisäänrakennetun UV-C-valon avulla robotti-imurit voivat myös steriloida lattiat.Virtaa riittää 180 minuutiksi yhdellä latauksella, jonka ansiosta roboimuri voi siivota kodin 250 neliömetriin asti. Laitteet hyödyntävät TCL Home -sovellusta ja tukevat esimerkiksi Google Assistant -avustajaa.Kaksikosta Sweeva 6500 tyhjentää myös itse itsensä, mikä tarkoittaa, että se menee latausasemalle ja tyhjentää säiliöön kerätyn pölyn ja lian automaattisesti jokaisen siivouskerran jälkeen.Latausasemaan mahtuu neljä litraa verrattuna robotti-imurin 500 ml:n pölysäiliöön, joten käyttäjän ei tarvitse tyhjentää pölysäiliötä yhtä usein. AfterDawn on testannut useita robotti-imureita. Arvostelut voit lukea täältä . Myös mahdollisesti TCL:n laitetta on tulossa testattavaksi jossain vaiheessa.