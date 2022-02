Google kehittää Androidiin enemmän käyttäjän yksityisyyttä kunnioittavia mainontaratkaisuja

on ilmoittanut blogissaan kehittävän Android-käyttöjärjestelmääneli niin sanottua tietosuojahiekkalaatikkoa. Monivuotisen hankkeen tavoite on rakentaa käyttöjärjestelmälle uusia mainontaratkaisuja, jotka kunnioittavat enemmän käyttäjän yksityisyyttä.

Kyseessä on osittain vastaus Applen iOS 14:n myötä tuodulle ratkaisulle , jonka myötä iPhone-käyttäjien tulee antaa suostumus sovelluksille tietojen käyttöön ja seurantaan.Googlen mukaan uudet ratkaisut rajoittavat käyttäjätietojen jakamista kolmansien osapuolten kanssa ja toimivat ilman sovellusten välisiä tunnisteita, mukaan lukien mainostunnusta.Google kertoo, että sen tavoitteena on kehittää Androidin Privacy Sandboxista käyttäjälle yksityisempi, mutta kehittäjille ja yrityksille tehokasta, jotta näillä on mahdollisuus menestyä mobiilissa tulevaisuudessakin. Käytännössä tehokas tarkoittaa osuvien mainosten näyttämistä.Blogikirjoituksessa Google viittaa epäsuorasti Appleen ja kertoo sen ratkaisun rajoittavan liikaa kehittäjien ja mainostajien käyttämiä tekniikoita.Muutoksia ei tosin ole vielä luvassa ihan hetkeen, sillä Privacy Sandboxin tuomia uudistuksia on luvassa betavaiheen muodossa vasta tämän vuoden lopulla . Lisäksi Google kertoo blogikirjoituksessa aikovansa tukea olemassa olevia mainosalustoja vähintään kahden vuoden ajan.Privacy Sandbox käyttää yhtenä osana Topics-seurantaa, jota Google kehittää osaksi selaimia