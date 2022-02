Bang & Olufsenin hintavat Beoplay Portal -pelikuulokkeet sopivat nyt PS5- ja PC-käyttöön

Alkuperäisiin verratessa parannusta on tullut etenkin yhteyksiin. Uusi versio sopii käytettäväksi PlayStation 5 -pelikonsolin, tietokoneiden ja mobiililaitteiden kanssa, kun alkuperäiset sopivat käytettäväksi Xbox-konsolin kanssa.PC:n ja PlayStation kanssa hyödynnetään USB-paikkaan liitettävää palikkaa, joka tarjoaa 2.4GHz:n langattoman yhteyden. Mobiililaitteiden kanssa käytetään Bluetooth 5.1 -yhteyttä. Myös langallinen käyttö onnistuu USB-C -liitännän ansiosta.Alkuperäisiin kuulokkeisiin nähden parannusta on tullut akunkestoon, sillä uudet kuulokkeet kestävät jopa 42 tuntia käyttöä. Paino on myös hieman pienentynyt, sillä kuulokkeet painavat nyt 279 grammaa.Alkuperäisten tapaan äänestä vastaa 40 mm:n elementit ja kuulokkeissa on aktiivinen melunvaimennus. Kuulokkeissa käytetään teknologiaa, joka yhdessä mikrofonien avulla nappaa käyttäjän äänen vaimentaen samalla taustaääniä.Beoplay Portal PC PS -versio tulee saataville 17. helmikuuta alkaen 499 euron hinnalla.