Näin käytät puhelinta Android TV:n kaukosäätimenä

Monet televisiot ja erilaiset erilliset televisioon liitettävät mediasoittimet käyttävät Googlen Android TV -käyttöjärjestelmää. Tämän ohjaaminen onnistuu kätevästi television tai laitteen omalla kaukosäätimellä, mutta ohjaimena voi myös hyödyntää älypuhelinta.

Android-puhelimen käyttäminen Android TV:n kaukosäätimenä

Avaa sovellus

Valitse sovelluksen alareunasta Kaukosäädin-painike

Klikkaa yläreunassa näkyvää kohtaa Valitse laite

Valitse laite, jota haluat hallita

Ensimmäisellä kerralla syötä sovellukseen televisiossa näkyvä koodi

Nyt Android-puhelin ja Android TV on yhdistetty

Näin otat kaukosäätimen käyttöön Google TV -sovelluksessa.

TV:n kaukosäätimen painikkeen saa asetettua Android-puhelimen pikavalikkoon.

Älypuhelimen käyttäminen Android TV:n ohjaamiseen on kätevää, jos laitteen oma kaukosäädin on hukassa tai älypuhelin sattuu olla lähempänä kuin kaukosäädin.Ohjaamisessa käytetään Google TV -sovellusta. Android-puhelimessa Google TV -sovellus on yleensä asennettuna valmiiksi.Android-puhelimen kaukosäädin tarjoaa ohjaamiseen muutaman painikkeen. Ohjaus tapahtuu pyyhkäisemällä tai yläkulman kolmen pisteen takaa voi vaihtaa ohjauksen suuntanäppäimiin.Lisäksi puhelimen sovellus sisältää takaisin-painikkeen ja koti-painikkeen sekä painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan ja äänihakuun.Mikäli käytät puhelinta Android TV:n ohjaamiseen paljon, voi puhelimen yläreunasta avautuvaan pikavalikkoon asettaa painikkeen kaukosäätimelle.