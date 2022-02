Tässä helmikuun kaikki uudet Netflix-elokuvat

Helmikuu on alkanut jo kiireisesti Netflixissä ja kuluvan kuun aikana suoratoistopalveluiden kuninkaan elokuvakatalogi kasvaa jälleen mittavasti. Tulossa on monenlaista viihdettä liki kolmen kymmenen nimikkeen verran. Tehdäänpä katsaus mitä tuleman pitää.





Kansainvälisen tuotannon osalta uutuuksia ovat: natsi-Saksan ajan tositapahtumiin perustuva hollantilaiselokuvakertoo maailmankuulua riipaisevaa tarinaa juutalaistyttöjen elämästä, Bollywoodin romkomtrilleriroistojen kanssa pulassa olevasta pariskunnasta, espanjalainen kirjaan perustuva romanttinen teinielokuva, koko perheen anime, saksalainen kauhuelokuva yliluonnollisista tapahtumista koulussa, puolalainen urheiludraama liitolainelautailijasta, hollantilainen pariskunnan elämänkiemuroista kertova, turkkilainen parisuhdedraama pariskunnasta joka ei usko rakkautaan, ranskalainen scifi-komedia, korealainen romkom pariskunnan S&M-kokeiluista, italialainen teinikauhu, turkkilainen romanttinen draama muusikon ja moottoripyöräkuskin välisestä parisuhteesta, ranskalainen toimintaseikkailuja turkkilainen draama naisen onnettomasta avioliitostaEnglanninkieliseenkin tuotantoon jää vielä paljon uutuuksia. Muksuille uusi kuukausi tuo mukanaan peleistäkin tuttujen Rabbids-pupujen invaasion elokuvassaja koko perheen mysteerielokuvain. Teineille sunnattu on puolestaan romkom-elokuvan toinen tuleminenDokumenttielokuvista tulee helmikuussa verkon parisuhdehuijarista ja uhreista kertova, Boeingin lentokatastrofien taustoja tutkivasekä tällä hetkellä ainoasta mustasta Nascar-ajajasta kertovaLyhytelokuvissa on tarjolla vuoden 1939 Saksaan sijoittuvasekä tyttöpariskunnan rakkaustarinasta kertova. Toimintaa puolestaan tarjoaa yliluonnollinen kungfu-elokuvaja kauhusta huolehtii Leatherfacen uusi tuleminen kulttielokuvan jatko-osassa Texas Chainsaw Massacre.Kuten on totuttu, niin tässäkin kuussa Netflix julkaisee myös pari standup-komedia spesiaalia. Näitä ovatsekä. Lisäksi tulossa on Tyler Perryn Madea-hahmon uusi tuleminen komediassaTässä elokuvat vielä julkaisujärjestyksessä