Älypuhelimen kaveriksi sopiva kompakti Philips GoPix 1 -videoprojektori saapuu myyntiin Suomessa

Boston Group tuo myyntiin kevyen ja pienikokoisen Philips GoPix 1 -videoprojektorin, joka on luotu heijastamaan valokuvat ja videot isossa koossa suoraan älypuhelimelta.

Projektori sopii käytettäväksi myös esimerkiksi kannettavan tietokoneen ja eri mediatoistimien kanssa, sillä laitteessa on USB-C- ja Mini-HDMI-liitännät. Laitteen sisällä on oma akku, joten virtalähdettä ei välttämättä tarvitse kuljettaa mukana. Akku kestää jopa kaksi tuntia.Projektori on luotu ensisijaisesti liikkuvaan käyttöön ja se soveltuu helposti esimerkiksi esityksiin palavereissa tai muissa vaihtuvissa työpisteissä. Mukana tulevan kolmijalan ansiosta projektori on helposti asetettavissa mihin tahansa pöytätasolle tai muulle pinnalle.Kooltaan projektoria on 7,8 x 12 x 1,8 senttimetriä, joten tältä osin sitä on helppo kuljettaa mukana.Projektorissa on uusin TI DLP LED -valonlähde, joka kestää yli 30 000 tuntia. Se kykenee toistamaan kuvaa jopa 75 tuuman koossa, mutta tarkkuus jää 480p-tasolle.Philips GoPix 1 -videoprojektori tulee myyntiin välittömästi 299 kuluttajahintaan. Pakkauksen mukana toimitetaan kolmijalkainen jalusta sekä USB-C- ja HDMI-kaapelit.Lisätietoa saa täältä