Hintavertailusivusto haastoi Googlen oikeuteen, vaatii 2,1 miljardin euron korvauksia

Ruotsalainen hintavertailusivusto PriceRunner on haastanut Googlen oikeuteen ruotsalaisessa käräjäoikeudessa. Yhtiö syyttää Googlea määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ja vaatii Googlelta vahingonkorvauksina 22 miljardia kruunua eli noin 2,1 miljardia euroa.

Taustalla on pitkä oikeusprosessi, jossakilpailuviranomaiset olivat haastaneet Googlen oikeuteen hakukoneen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Google hävisi jutun ja vuonna 2017 yhtiö tuomittiin ennätyksellisiin 2,42 miljardin euron sakkoihin Oikeusjutussa Googlea syytettiin siitä, että se tarkoituksella tiputti hintavertailupalveluiden sijoituksia hakutuloksissaan ja näytti oman-hintavertailupalvelunsa tuloksia kilpailijoita ylempänä hakutuloksissa. Sittemmin Googlen hintavertailupalvelu on muuttunut ja vaihtanut useaan kertaan nimeään - mutta on edelleen olemassa, joskin eri muodossa.Google valitti päätöksestä, mutta neljä vuotta myöhemmin, marraskuuss 2021 Google hävisi myös valituksensa ja EU:n lätkäisemät sakot pysyivät voimassa.Nyt PriceRunner vaatii Googlelta menetettyinä tuloina 2,1 miljardin euron korvauksia, perusteena juurikin oikeusjuttu, jonka Google hävisi. Alkuperäisessä jutussa Google tuomittiin ainoastaan sakkoihin, muttei vahingonkorvauksiin kilpailijoilleen. PriceRunnerin mukaan Google ei ole muuttanut toiminnassaan käytännössä mitään viimeisen viiden vuoden aikana, vaan näyttää edelleenkin hakutulostensa kärjessä tuloksia omasta hintavertailupalvelustaan.Nykyisin Google näyttää hintanostoja tietyillä hakusanoilla hakutulosten ylimpänä. Esiin nostetut hinnat ovat sellaisia, joista verkkokauppa on joutunut maksamaan Googlelle, sen-mainosohjelman pohjalta.Täsmälleen vastaavaa toimintaa Google harrastaa myös Suomen Google-palvelussa, jossa tuotteiden haku nostaa ensimmäisenä esiin Googlen hintapalvelun kautta mainostavia verkkokauppoja sekä Googlen oman hintavertailupalvelun. PriceRunner toimii Ruotsin lisäksi mm. Britanniassa ja Norjassa.Googlen markkinaosuus kaikista hakukoneista oli Suomessa tammikuussa 2022 hurjat 94 prosenttia