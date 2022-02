Elon Muskin uusi satelliittinetti vain 500 dollaria kuussa

Elon Muskin useista projekteista yksi mielenkiintoisimmista AfterDawnin näkökulmasta on Starlink. Avaruusyhtiö SpaceX:n satelliitti-internetiä tarjoava projekti on julkaissut uuden Premium-palvelun, joka ei välttämättä sovellu kaikkien kesämökkinetiksi.

Starlink high performance antenna https://t.co/83kIQSNV3l — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2022

Starlink Premium tarjoaa verkkoyhteyden 150-500 megabitin latausnopeudella (upload: 20-40 Mbps) ja varsin kohtuullisen 20-40 millisekunnin latenssin. Niinpä netillä voi helposti pelata verkkopelejä ja ladata vauhdikkaasti sisältöä, joten se soveltuu jopa perinteisen nettiyhteyden korvaajaksi.Tämä toki vain ja ainoastaan, jos sattuu olemaan tarpeeksi painava lompakko 500 dollarin kuukausimaksuun. Jo normaali Starlink-netti, joka saatettiin toimintaan Elon Muskin twiitillä jo 2019, on tyyris 100 dollarin kuukausihinnalla, mutta 500 dollaria kuukaudessa on jo melkoinen määrä riihikuivaa.Tämän lisäksi antennin ja muun laitteiston hinta on 2500 dollaria ja takuumaksu on 500 dollaria. 500 dollarin kuukausimaksulla saa SpaceX:n mukaan kaikenlaisessa säässä toimivan netin ja 24/7 asiakaspalvelun. Valitettavasti Suomea tätäkään Starlink-nettiä ei vielä saa.Starlink on kasvattanut satelliittitähdistön kokoa vauhdilla, ja tällä hetkellä toiminnassa on reilut 1500 satelliittia. Ensimmäisen vaiheen täysimääräinen satelliittimäärä on 4408, jonka on tarkoitus täyttyä vuoteen 2027 mennessä. 2024 SpaceX:n on tarkoitus myös aloittaa toisen vaiheen tähdistö, johon lukeutuu yli 7000 satelliittia.