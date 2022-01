LG:n televisiolla voi nyt käyttää NVIDIA:n pilvipelipalvelua

Palvelu on saatavilla LG:n tietyille vuoden 2021 televisiomalleille, joissa on webOS 6.0 -käyttöjärjestelmä. Sovelluksen saa ladattua televisiolle LG:n sovelluskaupasta.GeForce Now mahdollistaa yli 800 pelin pelaamisen Steamista, Epic Games Storesta tai vaikkapa Originista.NVIDIA:n mukaan pelaaminen onnistuu Full HD -laadulla ja 60 FPS:n nopeudella. GeForce NOW RTX 3080 -jäsenyyden 120 FPS:n nopeus ja 4K HDR -tarkkuus sekä 5.1- ja 7.1-tilaäänet eivät ole tällä hetkellä tuettuna LG-televisioilla.