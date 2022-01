Nämä elokuvat ja sarjat tulevat Disney+ -palveluun helmikuussa

Helmikuu tuo tullessaan jälleen kattavasti uutta katseltavaa Disney+ -palveluun.

Helmikuun uutuudet

Pam & Tommy (Uusi jakso joka viikko)

Äärimmäiset pelastustarinat, 1. kausi

Virran vieminä, 2. kausi

Myrskyn jäljillä, 1. kausi

Fantastic Mr. Fox - Kekseliäs Kettu

Piiat

Torn

Kissojen sota - Leijona vs. gepardi

Intian villit leopardit

Mies vs. leijona

Mies vastaan puuma

Oikea musta pantteri

I Origins

Marley & Me

Marvel Studios Assembled: The Making of Hawkeye

2000-luvun tragediat

Namibia: Jättiläisten turvapaikka

Descendants - Kuninkaalliset häät

Fresh Off the Boat, kaudet 1-6

Saalistajien suvut, 1. kausi

Raven's Home, 4. kausi

Maailman kuolettavimmat käärmeet, 1. kausi

It's Always Sunny in Philadelphia, kausi 15 (kaksi uutta jaksoa joka viikko)

BLACKPINK: The Movie

Marvel Studios Assembled: The Making of The Eternals

The French Dispatch

Hirmuhallitsijoiden käsikirja, 1. kausi

PIK-KU - Puhelu vauvalle, 1. kausi

You're the Worst, kaudet 1-5

Alvin ja pikkuoravat

Alvin ja pikkuoravat 2

Alvin ja pikkuoravat 3

Alvin ja pikkuoravat - reissussa

Viruksen jäljillä

Mikki Hiiren ihmeellinen talvi

The King's Man

Cake, kaudet 1-4

Insinööritaidon huiput

Find Me in Paris, 3. kausi.

Pannaan paremmaksi, 1. kausi

Proudien perhe- ylpeämpi ja äänekkäämpi, 1. kausi (Uusi jakso joka viikko)

Spidey ja hänen mahtavat ystävänsä, uusia jaksoja

High Strung

Polttarit

Keeping Up with the Joneses

No Exit

Pohjois-Korea: Vaarallista peliä

Salattu Pohjois-Korea

Ensimmäiset katsottavat saapuvat palveluun 2. helmikuuta. Tuolloin katseltavaksi tulee kolmen ensimmäisen jakson voimin Pam & Tommy, joka perustuu uskomattomaan tositarinaan Pamela Andersonin (Lily James) ja rokkari Tommy Leen (Sebastian Stan) seksivideosta.4. helmikuuta palveluun tulee katseltavaksi Torn-dokumenttielokuva, joka kertoo vuonna 1999 menehtyneestä kiipeilijä Alex Lowesta.Muita helmikuun aikana saapuvia katsottavia ovat muun muassa The French Dispatch (16. helmikuuta), The King's Man (23. helmikuuta), Proudien perhe: ylpeämpi ja äänekkäämpi (23. helmikuuta) ja No Exit -Original-elokuva (25. helmikuuta).Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa