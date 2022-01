Sony julkaisi 2.1-kanavaisen HT-S400 -soundbar-äänijärjestelmän

Sony päivittää soundbar-äänijärjestelmien valikoimaa uudella 2.1-kanavaisella HT-S400 -mallilla. Soundbarin lisäksi järjestelmä sisältää langattoman bassokaiuttimen.

Järjestelmässä käytetään suorakulmaisia X-Balanced Speaker Unit -kaiutinyksikköjä, joiden muotoilu maksimoi kaiutinkalvon pinta-alan. Kun elementin liikkeet vähenevät ja äänenpaine pidetään samana, ääneen saadaan uutta selkeyttä ja vääristymiä on vähemmän.Järjestelmä on varustettu Dolby Digital -äänellä ja Sonyn omalla virtuaalisella S-Force PRO Front Surround -tilaäänitekniikalla. Tekniikan kerrotaan muodostavan virtuaalisen surround-äänikentän, jossa ääni kantautuu kuuntelijalle molemmilta puolilta.Soundbarin mukana tulee tehokas langaton subwoofer, jossa on suuri 160 mm:n kaiutinelementti. Yhdessä nämä luovat 330W kokonaistehon.Sony kertoo, että HT-S400 soundbar on suunniteltu vastaanottamaan ääntä langattomasti BRAVIA-televisioista. Jos kuitenkin haluaa hallita soundbarin asetuksia suoraan BRAVIA-television kautta television kaukosäätimellä, tulee yhteys toteuttaa HDMI-liitännällä.Soundbar on varustettu pienellä OLED-näytöllä, joka kertoo esimerkiksi tulolähteen ja äänenvoimakkuuden.Soundbarissa on HDMI ARC -liitäntä ja optinen tulo langalliseen yhdistämiseen. Bluetoothin ansiosta musiikkia voi toistaa myös esimerkiksi puhelimesta.HT-S400 soundbar-järjestelmän myynti alkaa huhtikuussa 2022 ja sen suositushinta on 300 euroa. Lisätietoa saa täältä Viime vuoden puolella Sony julkaisi HT-A5000 -soundbarin , jonka luvattiin tulevan myyntiin alkuvuodesta 2022. Tämän myyntiintulo on kuitenkin ilmeisesti peruutettu. HT-A7000 -lippulaivamalli on saatavilla Suomessa.