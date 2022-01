Sonyn tulevassa elokuvassa käytetään PlayStationin Dreams-työkalua

Sony Pictures Classics on tuottamassa uutta elokuvaa nimeltään A Winter's Journey. Kyseinen elokuva yhdistelee live action -tekniikkaa ja animaatiota, mutta sen erikoisin piirre on, että elokuva on luotu osittain PlayStationin Dreams-työkalulla.

Sonyn omistaman Media Moleculen luoma Dreams on PlayStation 4:lle luotu peliohjelmisto, jonka avulla kuka tahansa voi luoda omia pelejä tai muita audiovisuaalisia tuotoksia. Media Molecule tuli tunnetuksi PlayStation 3 -konsolille julkaistusta LittleBigPlanet-pelistä, johon käyttäjät pystyivät luomaan omia maailmoja.A Winter's Journey perustuu itävaltalaissäveltäjä Franz Schubertin 24-osaiseen laulusarjaan Winterreise. Sarjassa kerrotaan tarinaa rakastuneesta runoilijasta, joka matkaa 1800-luvun Baijerissa. Deadlinen mukaan A Winter's Journey on ensimmäinen, ainakaan isomman luokan tuotanto, jossa on käytetty Dreams-työkalua. Elokuvan ohjaa Alex Helfrecht ja se kuvataan pääasiassa Puolassa.Näyttelijäkaartin kirkkain tähti on John Malkovich, joka tunnetaan paitsi roolistaan nimeään kantavassa elokuvassa, mutta myös kymmenistä muista isoista rooleista. Muihin elokuvan näyttelijöihin kuuluvat mm. Jason Isaacs (Harry Potter), Marcin Czarnik (Son of Saul) ja Ólafur Darri Ólafsson (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).A Winter's Journeyn on määrä ilmestyi teattereihin tai koteihin katsottavaksi ensi vuonna.